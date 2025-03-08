В Трампе сделали важное заявление об окончании войны: детали

Глава МИД Украины поговорил по телефону с американским госсекретарем.

Американский президент Дональд Трамп намерен как можно скорее завершить войну. И Украина, и Россия должны обеспечить мир.

Об этом заявил государственный секретарь США Марко Рубио провел телефонный разговор с главой МИД Украины Андреем Сибигой, говорится на сайте Белого дома.

"Секретарь подчеркнул, что президент Дональд Трамп полон решимости поскорее положить конец войне, и подчеркнул, что все стороны должны принять меры для обеспечения устойчивого мира", — говорится в сообщении.

Между тем, министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил, что Киев и Вашингтон стороны обсуждали планы на предстоящую встречу в Саудовской Аравии. По его словам, Украина хочет завершения войны, а для крепкого мира необходимым условием является лидерство США.

"У меня был конструктивный разговор с госсекретарем США Марко Рубио. Мы обсудили предстоящую встречу делегаций Украины и США в Саудовской Аравии", – сообщил украинский министр.

Напомним, бывший директор ЦРУ Джон Бреннан обвинил президента Дональда Трампа в шантажировании Украины из-за прекращения обмена разведданными. Он назвал это "совершенно беспрецедентным" шагом.

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