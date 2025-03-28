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ТСН в социальных сетях

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Категория
Политика
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У Трампа сообщили, когда ожидать переговоров США и России на высоком уровне

Вашингтон не берется сказать, когда ожидать какого-либо прогресса.

Автор публикации
Елена Капник Елена Капник
Белый дом в США

Белый дом в США / © Associated Press

На данный момент преждевременно ожидать переговоров агрессора России и Соединенных Штатов Америки на самом высоком уровне.

Об этом заявил государственный секретарь США Марко Рубио, о чем сообщает Barron's .

По его словам, Белый дом взвешивает ответ Кремля на усилия Вашингтона по завершению полномасштабной войны в Украине. Также Рубио подчеркнул, что для диалога необходимо добиться большего прогресса на техническом уровне.

"Предстоит много работы с обеими сторонами, особенно с российской стороной, с которой мы не разговаривали годами", — подчеркнул американский чиновник.

Рубио заявил: не может точно сказать, сколько времени понадобится для достижения прогресса. Ведь, отмечает политик, это "не зависит от нас (США, — ред.)". В свою очередь администрация президента Дональда Трампа проведет консультации, чтобы обсудить результаты последних переговоров с Россией.

Напомним, российский "фюрер" Владимир Путин предложил обсудить введение в Украине "временного управления под эгидой ООН и ряда стран", чтобы провести выборы. Реакция США не заставила себя ждать.

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