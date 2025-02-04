"Не дать просто выгрести все ресурсы под ноль": в Третьей штурмовой предупредили об опасности использования ресурсов в переговорах

Украинский военный и политический деятель Максим Жорин прокомментировал заявление президента США Дональда Трампа по поводу возможного приобретения украинских редкоземельных ресурсов в обмен на помощь со стороны США.

Свое мнение он выразил в Telegram-канале.

По словам Жорина, переговоры, где обсуждаются природные ресурсы страны – это обычное явление. Украина действительно владеет полезными ископаемыми, которых в мире почти нигде нет и которые необходимы для современных технологий.

"Но мы не должны выглядеть, как туземцы, которые за бутылку алкашки отдают ценные ресурсы. Даже в нашей ситуации мы должны думать о своих собственных национальных интересах и перспективах", – отметил он.

Жорин добавил, что если Украина будет договариваться об использовании своих редкоземельных ископаемых, на ее территории должны строиться предприятия и создаваться рабочие места.

"А не дать просто выгрести все ресурсы под ноль и остаться с х***м. Чтобы в следующий раз не было даже что предлагать", — объяснил военный.

Напомним, Жорин отметил, что россияне уже находятся в нескольких километрах от Днепропетровской области, однако в Украине до сих пор не решены проблемы с мобилизацией.

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