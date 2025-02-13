В Третьей штурмовой резко высказались о Европе, получившей "хороший удар" от США

Мир стал совсем другим, и он требует сильной и резкой реакции.

Сегодняшняя ситуация, в которой оказалась Европа, является результатом ее "крайне толерантной" политики на протяжении трех лет полномасштабной войны РФ против Украины.

Об этом сказал Максим Жорин "Мосе", экскомандир полка "Азов", подполковник ВСУ, заместитель командира 3-й ОШБр.

Жорин отметил, что США просигнализировали ЕС "хорошим ударом", дав понять, что европейские лидеры потеряли возможность на что-то влиять, ведь в последние годы они провели в "крайне толерантном настроении".

"Внутренняя либеральная политика европейских государств привела к результату, когда с ними перестали вообще считаться. Мир стал совсем другой, и он требует сильной и резкой реакции. Поэтому не надо удивляться, что Штаты сегодня решили не учитывать их мнение и просто "ставить в известность", — сказал Жорин.

Он задался вопросом: кто мешал эти годы действовать и уделить должное внимание развитию собственного оборонного сектора? Военный бюджет РФ, напомнил Жорин, за прошлый год превысил совокупные расходы всех стран ЕС.

"В Европе, безусловно, есть мощные государства, есть возможности вернуть себе потерянную мощь. Но для этого придется обратиться к консервативным ценностям и вспомнить, кем они вообще есть. И понять, что на сегодняшний день сильная позиция Украины — это их же безопасность и авторитет", — добавил заместитель командира Третьей штурмовой.

Напомним, в НАТО ответили, действительно ли глава Кремля Путин хочет закончить войну против Украины. Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте назвал президента "совершенно непредсказуемым".

Также стало известно, что после телефонного разговора президента США Дональда Трампа и Владимира Путина многие мировые лидеры выразили свою обеспокоенность.

Читайте также: