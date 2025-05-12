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В Третьей штурмовой высказались о прекращении огня: "Давно пора действовать, а не обещать"
Подполковник ВСУ Максим Жорин подверг критике заявления о санкциях против России и призывы к прекращению огня.
В Третьей штурмовой бригаде раскритиковали международную реакцию на возможный отказ России от прекращения огня.
Заместитель командира 3-й отдельной штурмовой бригады подполковник ВСУ Максим Жорин заявил, что санкции давно потеряли свою эффективность как инструмент сдерживания.
"Если коротко, то я не верю в санкции. За все это время угрозы санкциями стали звучать так же, как "озабоченность и беспокойство"", - отметил Жорин.
По его словам, пришло время для решительных действий вместо очередных обещаний:
"Уже давно пора действовать, а не обещать действия. И давно пора для полноценных мер против РФ", - заявил офицер.
Напомним, Франция вслед за Германией поставила Путину дедлайн по безусловному 30-дневному прекращению огня. В случае отказа против РФ введут дополнительные санкции.