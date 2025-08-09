В ЦПИ предостерегли о масштабной пропаганде накануне переговоров Трампа и Путина: подробности

Путин / © Associated Press

Россия проигрывает информационное сражение, несмотря на попытки навязать собственную картину событий в мировых медиа.

Об этом заявил руководитель Центра противодействия дезинформации СНБО Андрей Коваленко.

По его словам, нынешнее информационное противостояние будет продолжаться, ведь Кремль активно пытается создать иллюзию уже решенных результатов.

В то же время, отметил Коваленко, этот пропагандистский тезис потерял эффективность и не воспринимается международным сообществом.

«Россияне очень хотели создать картинку, что все уже решено, но пока они проиграют это информационное сражение, потому что этот тезис уже затерт», — подчеркнул он.

Украина и дальше будет действовать в информационном поле, разоблачая фейки и манипуляции противника, чтобы не допустить искажения реальной картины войны.

Напомним, президент США Дональд Трамп объявил, что его встреча с Путиным состоится 15 августа на Аляске.

Трамп также заявил, что потенциальное мирное соглашение между Украиной и Россией будет предусматривать «обмен территориями».