- Дата публикации
-
- Категория
- Политика
- Количество просмотров
- 96
- Время на прочтение
- 1 мин
В ЦПИ предостерегли о масштабной пропаганде накануне переговоров Трампа и Путина: подробности
Российский тезис о «решенности» событий утратил эффективность.
Россия проигрывает информационное сражение, несмотря на попытки навязать собственную картину событий в мировых медиа.
Об этом заявил руководитель Центра противодействия дезинформации СНБО Андрей Коваленко.
По его словам, нынешнее информационное противостояние будет продолжаться, ведь Кремль активно пытается создать иллюзию уже решенных результатов.
В то же время, отметил Коваленко, этот пропагандистский тезис потерял эффективность и не воспринимается международным сообществом.
«Россияне очень хотели создать картинку, что все уже решено, но пока они проиграют это информационное сражение, потому что этот тезис уже затерт», — подчеркнул он.
Украина и дальше будет действовать в информационном поле, разоблачая фейки и манипуляции противника, чтобы не допустить искажения реальной картины войны.
Напомним, президент США Дональд Трамп объявил, что его встреча с Путиным состоится 15 августа на Аляске.
Трамп также заявил, что потенциальное мирное соглашение между Украиной и Россией будет предусматривать «обмен территориями».