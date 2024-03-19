В Турции назвали срок окончания войны в Украине

Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан выразил мнение, что война России против Украины завершится в 2025-м и этот год станет мирным для Киева.

Об этом он сказал в интервью CNN Turk и Turkrus.

По его словам, Анкара не видит оснований для разрешения проблемы в этом году. Видит 2025-й как надежду на мир в Украине.

"Этот год сложен, надеемся на мир в 2025 году", — заявил глава турецкого МИД.

Фидан подчеркнул, что Турция призывает к миру "как на платформе НАТО, так и на европейской платформе", ведь война превратилась "в войну в истощение, в котором обе стороны понесут потери.

"Эта война должна прекратиться сейчас. Наш президент призывает к миру, используя весь свой лидерский авторитет. Этот вопрос мне задают постоянно как в США, так и на других встречах", — подчеркнул Фидан.

Кроме того, дипломат заявил, что существует риск распространения войны России против Украины "на регион". Мол, Анкара обеспокоена сложившейся ситуацией.

"Существует риск распространения войны на весь регион. Распространение сначала начинается с языка, а затем переходит в действие", — добавил министр.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский сообщил, какое оружие изменит ход войны в Украине. В частности, речь идет о современном дальнобойном оружии.

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