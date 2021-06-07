В Турции не считают купленные у РФ С-400 угрозой для НАТО и призывают членов Альянса к переговорам

А вот США обеспокоены этими установками.
Зенитные ракетные системы С-400, которые купленные Турцией у Российской Федерации, не представляют опасности для НАТО.
Об это заявил глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу, — пишет газета l'Opinion.
"Комплексы С-400 не представляют никакой угрозы для безопасности НАТО. Турция твердо намерена обсуждать тему С-400 (с партнерами по Альянсу - ред.). Требуется реалистичный, конструктивный диалог", — говорится в сообщении.
Турецкая сторона неоднократно заявляла, что не видит никаких угроз для НАТО от поставленных Россией Анкаре С-400. Тем временем США обеспокоены этими установками.
Напомним, что крупные военные сделки с Россией подпадают под действие американских санкций.
Вашингтон исключил Анкару из программы производства F-35A в июле прошлого года сразу после того, как Турция приобрела С-400.
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