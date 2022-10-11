В Турции призывают к перемирию между Украиной и агрессором Россией

Речь не идет о мире с принуждением Украины к территориальным уступкам, подчеркнул дипломат.

Турецкий министр иностранных дел Мевлют Чавушоглу призвал к перемирию между агрессором РФ и Украиной. По его словам, этот мир не должен предусматривать территориальные уступки со стороны Украины.

Как сообщает "Европейская правда".

"Нужно как можно быстрее достичь перемирия — чем быстрее, тем лучше. К сожалению, обе стороны быстро оставили дипломатические попытки. Чем дольше тянется война, тем хуже и сложнее ситуация", — подчеркнул министр МИД Турции.

Он подчеркнул, что не имеет в виду мир с принуждением Украины к территориальным уступкам.

"Это должен быть справедливый мир для Украины. Где ведется война? На территории Украины. Должен начаться процесс, гарантирующий территориальную целостность Украины. Без прекращения боевых действий "здоровый" разговор об этих вопросах невозможен", — сказал турецкий дипломат.

Переговоры с Путиным

Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что нет никакого смысла вести переговоры с президентом РФ и его окружением. Переговоры возможны, но с новым президентом страны, "который будет более адекватно оценивать реальность".

О невозможности переговоров с кремлевским "фюрером" говорит и секретарь СНБО Алексей Данилов. По его словам, Киев может сесть за стол переговоров только тогда, когда у Кремля будет новая власть.

Более того — Данилов и министр обороны Алексей Резников призывают государства, чтобы Россию признали террористической страной. Министр просит страны "быть смелыми".

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