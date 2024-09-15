В Турции сделали заявление об окончании войны в Украине и мирные переговоры

Турция стремится к скорейшему завершению войны в Украине по соблюдению "легитимных и законных интересов" украинского народа и "сбалансированному результату".

Об этом заявил генеральный директор по международной безопасности МИД Турции Басат Озтюрк сообщает "Голос Америки".

По его словам, Анкара "без колебаний" поддерживает Украину, поскольку она является "соседом, исторически братской, сестринской страной". Озтюрк подчеркнул, что эта поддержка обусловлена не только крымскими татарами.

"Мы считаем весь украинский народ также нашими сестрами и братьями. Поэтому я действительно болею за них всем сердцем", — высказался представитель турецкого ведомства.

Турция не хочет затягивать российско-украинскую войну, отметил политик. Впрочем, это не значит, что Украина должна сдаться. Но вместе с тем, по словам Озтюрка, нужно иметь сбалансированный результат этих мирных переговоров.

"Ни одна война не продолжалась вечно. В условиях заключения мира этой войны также должно быть, безусловно, соблюдение легитимных и законных интересов украинского народа", — заявил Басат Озтюрк.

Как сообщалось, ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сделал твердое заявление о возвращении Крыму Украине. Турецкий лидер также сказал о непреклонной поддержке территориальной целостности, суверенитета и независимости Украины.

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