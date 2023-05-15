В Турции высчитали более 97% избирательных урн: лидирует Эрдоган

В Турции 15 мая 2023 открыто 97,23% избирательных урн после президентских выборов.

В частности, на выборах лидирует действующий президент Реджеп Тайип Эрдоган, набравший 49,36% голосов.

Об этом пишет Укринформ со ссылкой на данные Высшего избирательного совета, которые получает агентство Анадола в онлайн-режиме.

За лидера оппозиции Кемаля Киличдароглу проголосовали 44,96% избирателей, за кандидата от правого Альянса предков Синана Огана – 5,25%.

Подсчет голосов продолжается / Фото: secim.aa.com.tr

Эрдоган побеждает в 52 провинциях, а Киличдароглу – в 30 провинциях. Стамбул и Анкара демонстрируют большую Киличдароглу – 48,43% и 47,17% соответственно.

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Если ни один из кандидатов не наберет 50% плюс один голос, президентская гонка продолжится во втором туре, который состоится 28 мая.

На выборах парламента властная Партия справедливости и развития набирает 35,41%, оппозиционная Республиканская партия – 25,33%.

Напомним, что 14 мая 2023 г. в Турции состоялись парламентские и президентские выборы.

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