Категория
Политика
LiveВсе публикацииЛучшее с YoutubeЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВойнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаКиевЛьвовКурьезыПопулярные тегиВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюРедакция
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

В Турции высчитали более 97% избирательных урн: лидирует Эрдоган

Автор
Елена КузьмичЕлена Кузьмич
Дата публикации
Просмотры
1528
Время на прочтение
1 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
В Турции высчитали более 97% избирательных урн: лидирует Эрдоган

Если ни один из кандидатов не наберет 50% плюс один голос, президентская гонка продолжится во втором туре / Фото: Associated Press

В Турции 15 мая 2023 открыто 97,23% избирательных урн после президентских выборов.

В частности, на выборах лидирует действующий президент Реджеп Тайип Эрдоган, набравший 49,36% голосов.

Об этом пишет Укринформ со ссылкой на данные Высшего избирательного совета, которые получает агентство Анадола в онлайн-режиме.

За лидера оппозиции Кемаля Киличдароглу проголосовали 44,96% избирателей, за кандидата от правого Альянса предков Синана Огана – 5,25%.

Подсчет голосов продолжается / © secim.aa.com.tr
Подсчет голосов продолжается / Фото: secim.aa.com.tr

Эрдоган побеждает в 52 провинциях, а Киличдароглу – в 30 провинциях. Стамбул и Анкара демонстрируют большую Киличдароглу – 48,43% и 47,17% соответственно.

Если ни один из кандидатов не наберет 50% плюс один голос, президентская гонка продолжится во втором туре, который состоится 28 мая.

На выборах парламента властная Партия справедливости и развития набирает 35,41%, оппозиционная Республиканская партия – 25,33%.

Напомним, что 14 мая 2023 г. в Турции состоялись парламентские и президентские выборы.

Читайте также:

Что хочет Эрдоган и на чьей стороне Турция в войне России против Украины - Евгения Габер

Что хочет Эрдоган и на чьей стороне Турция в войне России против Украины - Евгения Габер

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.

Похожие темы:

Дата публикации
Просмотры
1528
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация