В Турции заявили, что хотят возобновить переговоры между Украиной и Россией

В Анкаре видят подготовку к наступлению, но считают, что лучше решить все за столом переговоров.

Турция стремится, чтобы российская агрессия против Украины завершилась как можно скорее. В Анкаре хотят, чтобы Украина и Россия как можно скорее вернулись за стол переговоров.

Об этом заявил глава Министерства иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу, передает Anadolu.

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Он заявил, что власти Турции видят, как стороны противостояния готовятся к серьезному наступлению в ближайшее время, однако Украина и Россия должны сесть за стол переговоров и мирно урегулировать все споры.

"Мы также обеспокоены этим, и мы будем продолжать наши усилия по достижению крепкого мира, обеспечивая границу и территориальную целостность Украины как можно быстрее сесть за стол переговоров", — сказал Чавушоглу.

Напомним, ранее секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что существование Российской Федерации в нынешнем виде – это постоянная угроза для Украины. Однако и произошедшая в будущем фрагментация РФ также несет определенные вызовы.

Кроме того, мы ранее информировали, что политолог Игорь Рейтерович заявил, что Кремль будет делать все, чтобы до 2024 решить вопрос с войной против Украины, поскольку в то время будут проходить выборы президента РФ. Властям нужно будет показать какой-то результат.

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