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В Турции начался новый раунд переговоров между Украиной и РФ
В Стамбуле главы украинской и российской делегаций Умеров и Мединский проводят встречу.
В Стамбуле начался новый этап переговоров между Украиной и Россией.
Об этом пишет Clash Report.
По информации издания, третий раунд переговоров между делегациями России и Украины, скорее всего, продлится всего один день.
Российские пропагандистские СМИ утверждают, что главы украинской и российской делегаций Умеров и Мединский проводят двустороннюю встречу в Стамбуле. Встреча якобы проходит в формате лицом к лицу.
Однако Центр противодействия дезинформации при СНБО опровергает информацию о встрече в формате тет-а-тет.
Отмечается, что на самом деле встреча состоялась в присутствии министра иностранных дел Турции Хакана Фидана, выступавшего в качестве посредника.
«Такие вбросы — попытка российской пропаганды создать иллюзию «прямых контактов» с Украиной и манипулировать международной аудиторией», — пояснили в ЦПД.
Ранее в своем вечернем видеообращении президент Зеленский озвучил ожидания от переговоров в Турции.
Напомним, что сегодня, 23 июля, украинская делегация прибыла в Турцию. Ее возглавляет секретарь СНБО Рустем Умеров.