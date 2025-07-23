ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Политика
Количество просмотров
627
Время на прочтение
1 мин

В Турции начался новый раунд переговоров между Украиной и РФ

В Стамбуле главы украинской и российской делегаций Умеров и Мединский проводят встречу.

Автор публикации
Фото автора: Дмитрий Гулийчук Дмитрий Гулийчук
Переговоры в Стамбуле

Переговоры в Стамбуле / © СНБО

В Стамбуле начался новый этап переговоров между Украиной и Россией.

Об этом пишет Clash Report.

По информации издания, третий раунд переговоров между делегациями России и Украины, скорее всего, продлится всего один день.

Российские пропагандистские СМИ утверждают, что главы украинской и российской делегаций Умеров и Мединский проводят двустороннюю встречу в Стамбуле. Встреча якобы проходит в формате лицом к лицу.

Однако Центр противодействия дезинформации при СНБО опровергает информацию о встрече в формате тет-а-тет.

Отмечается, что на самом деле встреча состоялась в присутствии министра иностранных дел Турции Хакана Фидана, выступавшего в качестве посредника.

«Такие вбросы — попытка российской пропаганды создать иллюзию «прямых контактов» с Украиной и манипулировать международной аудиторией», — пояснили в ЦПД.

Ранее в своем вечернем видеообращении президент Зеленский озвучил ожидания от переговоров в Турции.

Напомним, что сегодня, 23 июля, украинская делегация прибыла в Турцию. Ее возглавляет секретарь СНБО Рустем Умеров.

Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie