- Дата публикации
-
- Категория
- Политика
- Количество просмотров
- 508
- Время на прочтение
- 1 мин
В Турции намекнули на следующий шаг по войне в Украине: детали
В Анкаре заявили, что готовы предоставить площадку для переговоров Украины и России.
Турция в дальнейшем будет способствовать дипломатическим усилиям по завершению войны между Россией и Украиной. Анкара готова принять следующие раунды переговоров между сторонами.
Об этом заявил турецкий министр иностранных дел Турции Хакан Фидан в соцсети Х.
«Как Турция мы желаем, чтобы война между Россией и Украиной завершилась за столом дипломатии. В этом контексте мы еще раз зафиксировали нашу готовность оказать любую поддержку, в частности с проведением последующих переговоров», — подчеркнул Фидан.
Он акцентировал на том, что во время визита в Москву и Казань турецкая делегация провела встречи с представителями руководства РФ, в ходе которых речь шла о двустороннем сотрудничестве и актуальных региональных проблемах.
Мир в Украине — последние заявления
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо намерен предложить ЕС инициативу создания канала связи между Украиной и Россией. Пока он считает, Союз не имеет достаточного влияния, чтобы играть решающую роль в переговорах о завершении войны.
В свою очередь, американский лидер Дональд Трам намекнул, что в войне Украины и России «что-то произойдет» . Он отметил необходимость переговоров между украинским и российским лидерами для завершения конфликта.