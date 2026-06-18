В Турции намекнули на следующий шаг по войне в Украине: детали

Флаг Турции.

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Турция в дальнейшем будет способствовать дипломатическим усилиям по завершению войны между Россией и Украиной. Анкара готова принять следующие раунды переговоров между сторонами.

Об этом заявил турецкий министр иностранных дел Турции Хакан Фидан в соцсети Х.

«Как Турция мы желаем, чтобы война между Россией и Украиной завершилась за столом дипломатии. В этом контексте мы еще раз зафиксировали нашу готовность оказать любую поддержку, в частности с проведением последующих переговоров», — подчеркнул Фидан.

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Он акцентировал на том, что во время визита в Москву и Казань турецкая делегация провела встречи с представителями руководства РФ, в ходе которых речь шла о двустороннем сотрудничестве и актуальных региональных проблемах.

Мир в Украине — последние заявления

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо намерен предложить ЕС инициативу создания канала связи между Украиной и Россией. Пока он считает, Союз не имеет достаточного влияния, чтобы играть решающую роль в переговорах о завершении войны.

В свою очередь, американский лидер Дональд Трам намекнул, что в войне Украины и России «что-то произойдет» . Он отметил необходимость переговоров между украинским и российским лидерами для завершения конфликта.

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