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В Турции отреагировали на инициативу о прекращении огня в Украине
Турция предложила свое участие в мониторинге режима прекращения огня в Украине в Украине.
Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан принял участие в онлайн-встрече «Коалиции желающих». Он подтвердил поддержку Анкарой суверенитета и территориальной целостности Украины.
Об этом сообщило издание Anadolu Ajansı.
Представляя президента Эрдогана, он заявил о необходимости немедленного прекращения огня и готовности Турции следить за его соблюдением.
«Турция готова взять на себя миссию, связанную с мониторингом соблюдения режима прекращения огня, если он будет установлен», — заявил Фидан.
Напомним, Коалиция желающих вместе с Трампом выдвинула РФ дедлайн для согласия на перемирие.