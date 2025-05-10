В Турции отреагировали на инициативу о прекращении огня в Украине

Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан / © Associated Press

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Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан принял участие в онлайн-встрече «Коалиции желающих». Он подтвердил поддержку Анкарой суверенитета и территориальной целостности Украины.

Об этом сообщило издание Anadolu Ajansı.

Представляя президента Эрдогана, он заявил о необходимости немедленного прекращения огня и готовности Турции следить за его соблюдением.

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«Турция готова взять на себя миссию, связанную с мониторингом соблюдения режима прекращения огня, если он будет установлен», — заявил Фидан.

Напомним, Коалиция желающих вместе с Трампом выдвинула РФ дедлайн для согласия на перемирие.