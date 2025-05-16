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ТСН в социальных сетях

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Категория
Политика
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В Турции сделали неожиданное заявление о переговорах Украины и России: что сказали

Несмотря на принципиальные разногласия по ключевым вопросам, стороны обсудили возможность прекращения огня и договорились о потенциальном обмене военнопленными.

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Фото автора: Дарья Щербак Дарья Щербак
Зеленский и Путин

Зеленский и Путин / © ТСН.ua

Состоявшиеся в Стамбуле 16 мая переговоры между Украиной и Россией носили неожиданно конструктивный характер.

Об этом заявил высокопоставленный чиновник из Турции в комментарии CNN.

По его словам, атмосфера встречи была «положительнее, чем ожидалось», поскольку «стороны воздержались от обвинений».

Отдельно чиновник отметил, что требование России по выводу украинских войск из Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей прозвучало в контексте обсуждения прекращения огня. Впрочем, эти территории до сих пор контролируются Украиной, и такое требование неприемлемо с точки зрения Киева и международного права.

На фоне этого стороны согласовали возможный обмен пленными. Предложение Турции включает в себя три категории: детей, гражданских лиц и военных. По словам источника, украинская сторона вышла из переговоров по получению согласования на эту инициативу.

«Тот факт, что обе делегации прибыли в Стамбул, уже свидетельствует о желании найти путь к урегулированию», — добавил турецкий чиновник.

Напомним, по словам первого замминистра иностранных дел Украины Сергея Кислицы, Российская делегация во время переговоров в Стамбуле 16 мая не озвучила ничего нового. Все требования российской стороны Украины и весь мир уже слышали в публичных выступлениях и заявлениях президента РФ Владимира Путина.

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