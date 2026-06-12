В Турции сделали важное заявление о мире в Украине

Турция. / © Associated Press

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Турция готова оказывать Украине и агрессора России активную поддержку на пути к миру. В частности, долгосрочная безопасность Черного моря зависит от прекращения войны.

Об этом заявил турецкий министр иностранных дел Хакан Фидан, сообщает «Укринформ».

По его словам, Анкара ожидает скорейшего достижения длительного и справедливого мира, основанного на международном праве.

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«Мы считаем жизненно важным для мира и спокойствия в нашем регионе использовать все возможности для достижения мира между Россией и Украиной. Турция и дальше будет оказывать сторонам активную поддержку в этом направлении», — подчеркнул глава МИД.

Фидан отметил, что долгосрочной гарантией безопасности Черного моря является завершение российско-украинской войны.

Мирные переговоры — последние новости

Экспосланник американского президента по Украине Кит Келлог подчеркнул, что процесс переговоров между Украиной, США и Россией фактически приостановлен. Он объяснил это тем, что переговорщики Стивен Виткофф и Джаред Кушнер сосредоточены на урегулировании ситуации вокруг Ирана.

Послы Германии, Франции и Великобритании встретились в Москве с замглавы МИД РФ Михаилом Галузиным для возобновления переговоров между Киевом и Москвой. В частности, российский дипломат в традиционной манере набросился с обвинениями в разжигании войны из-за военной помощи.

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Заметим, что президент Финляндии Александр Стубб отказался быть переговорщиком. с Россией по отношению к Украине. По его словам, ведущую роль в возможном переговорном процессе должны играть крупнейшие страны Европы.

Дата публикации 16:55, 11.06.26 Количество просмотров 39 Послы Британии, Франции и Германии пришли в МИД РФ: тайные переговоры об Украине?

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