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ТСН в социальных сетях

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Категория
Политика
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В Турции сделали важное заявление о мире в Украине

Анкара настаивает на достижении справедливого и продолжительного мира между Киевом и Москвой.

Автор публикации
Фото автора: Елена Капник Елена Капник
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Турция.

Турция. / © Associated Press

Турция готова оказывать Украине и агрессора России активную поддержку на пути к миру. В частности, долгосрочная безопасность Черного моря зависит от прекращения войны.

Об этом заявил турецкий министр иностранных дел Хакан Фидан, сообщает «Укринформ».

По его словам, Анкара ожидает скорейшего достижения длительного и справедливого мира, основанного на международном праве.

«Мы считаем жизненно важным для мира и спокойствия в нашем регионе использовать все возможности для достижения мира между Россией и Украиной. Турция и дальше будет оказывать сторонам активную поддержку в этом направлении», — подчеркнул глава МИД.

Фидан отметил, что долгосрочной гарантией безопасности Черного моря является завершение российско-украинской войны.

Мирные переговоры — последние новости

Экспосланник американского президента по Украине Кит Келлог подчеркнул, что процесс переговоров между Украиной, США и Россией фактически приостановлен. Он объяснил это тем, что переговорщики Стивен Виткофф и Джаред Кушнер сосредоточены на урегулировании ситуации вокруг Ирана.

Послы Германии, Франции и Великобритании встретились в Москве с замглавы МИД РФ Михаилом Галузиным для возобновления переговоров между Киевом и Москвой. В частности, российский дипломат в традиционной манере набросился с обвинениями в разжигании войны из-за военной помощи.

Заметим, что президент Финляндии Александр Стубб отказался быть переговорщиком. с Россией по отношению к Украине. По его словам, ведущую роль в возможном переговорном процессе должны играть крупнейшие страны Европы.

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Дата публикации
Количество просмотров
41
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