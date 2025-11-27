В Турции сделали заявление о развертывании войск в Украине

Реджеп Эрдоган. / © Associated Press

Сначала нужно заключить соглашение о прекращении огня между Россией и Украиной. Только после этого следует обсуждать развертывание турецких войск.

Об этом говорится в заявлении турецкого Минобороны, пишет Reuters .

Отметим, что президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что союзники могут развернуть силы поддержки в Украине сразу после подписания мирного соглашения с Россией. В состав сил будут входить французские, британские и турецкие солдаты.

Анкара, которая поддерживала дружеские связи как с Москвой, так и с Киевом во время войны, сообщила, что открыта для обсуждения такого развертывания, но только при определении его условий.

"Сначала между Россией и Украиной должны быть установлены соглашения о прекращении огня. После этого необходимо установить рамки миссии с четким мандатом, а также определить объем вклада каждой страны", - говорится в заявлении турецкого Минобороны на брифинге для прессы.

Напомним, премьер-министр Великобритании Кир Стармер подтвердил, что Лондон готов направить войска в Украину для ее защиты в случае прекращения боевых действий. Это стало ключевым моментом его телефонного разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским 25 ноября.