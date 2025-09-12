- Дата публикации
-
- Категория
- Политика
- Количество просмотров
- 877
- Время на прочтение
- 2 мин
В Турции сделали заявление о возобновлении мирных переговоров между Украиной и Россией
Война РФ против Украины представляет угрозу как региональной, так и глобальной безопасности, отметил министр иностранных дел Турции Хакан Фидан.
Турция неоднократно отмечала риск распространения российско-украинской войны на регион, поэтому необходимо приложить еще больше усилий для скорейшего ее прекращения, в частности, путем возобновления переговоров.
Об этом министр иностранных дел Турции Хакан Фидан сказал на совместной пресс-конференции в Риме с вице-премьер-министром и министром иностранных дел Италии Антонио Таяни, сообщает «Укринформ».
«Турция с самого начала российско-украинской войны последовательно и неоднократно отмечала риск распространения войны и что она должна немедленно прекратиться… Необходимо приложить больше усилий для скорейшего прекращения войны», — сказал Фидан.
Министр напомнил, что при содействии Турции между Украиной и Россией были проведены переговоры, на которых обсуждались вопросы достижения мира и прекращения огня, также был договоренности и осуществлен обмен пленными. По его словам, инициативы в этом направлении будут продолжаться и дальше на разных уровнях.
«Мирные переговоры и переговоры о прекращении огня между Россией и Украиной должны возобновиться с того места, где они остановились… Как Турция и Италия, мы разделяем общее мнение, что эта война должна немедленно прекратиться», — заявил он.
Фидан также отметил, что война России против Украины представляет угрозу как региональной, так и глобальной безопасности, отметив, что государства-члены НАТО выполняют свои обязанности и проводят консультации.
Министр иностранных дел Турции выразил надежду, что нарушение Россией воздушного пространства Польши не будет повторено.
Напомним, 1 сентября президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел переговоры с главой Кремля Владимиром Путиным в Китае в рамках саммита Шанхайской организации сотрудничества. Эрдоган отметил, что позиция его государства остается неизменной по достижению справедливого и устойчивого мира в Украине, и Турция прилагает все усилия для прекращения войны. Лидер подчеркнул, что проходящие в Стамбуле переговоры способствуют мирным инициативам.