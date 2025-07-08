В Турции сделали заявление по возможной встрече Трампа, Зеленского и Путина

Владимир Зеленский, Дональд Трамп, Владимир Путин / © ТСН.ua

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Глава МИД Турции Хакан Фидан сделал заявление о возможной встрече президента США Дональда Трампа, президента Украины Владимира Зеленского и президента России Владимира Путина.

Об этом министр сказал телеканалу TRT Haber по итогам участия в саммите БРИКС в Бразилии.

Фидан заявил, что ближайшим моментом достижения мира между Россией и Украиной были переговоры в Стамбуле. По словам турецкого министра, Москва готова к третьему раунду переговоров, и теперь ожидается ответ Киева.

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Чиновник также озвучил актуальную информацию о возможной встрече американского, украинского и российского лидеров.

«Относительно саммита лидеров, новым является то, что в отличие от прошлого, включая господина Путина, никто из нынешних участников переговорного процесса не имеет возражений против встречи. Нет принципиальных препятствий для того, чтобы господин Трамп, господин Путин, господин Зеленский встретились под председательством нашего президента», — рассказал Фидан.

Напомним, 3 июля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал вероятность нового раунда переговоров между Москвой и Киевом. По словам Пескова, «нужно завершить все процедуры согласования. Каждая из сторон ждет предложения о сроках».

К слову, в конце июня помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что вопрос о личной встрече Путина и Трампа пока не перешел в практическую плоскость, но встреча остается возможной в любой момент.

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