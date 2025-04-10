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В Турции стартовал второй раунд российско-американских консультаций
Москва в очередной раз отмечает плохую политику предшественника Трампа в отношении РФ.
В четверг, 10 апреля, Турции , в Стамбуле, стартовал второй раунд российско-американских консультаций по нормализации работы дипмиссий.
Об этом сообщают росСМИ.
Российскую делегацию возглавляет посол Александр Дарчиев, американскую – зампомощника госсекретаря по делам Европы и Евразии Сонат Коултер.
По словам Дарчиева, встреча должна способствовать освобождению от "токсического наследия" администрации экспрезидента Байдена. Отмечается, что Москва планирует говорить о возвращении изъятой дипломатической собственности и поднимет вопрос о возобновлении прямого авиасообщения.
Напомним, издание Politico назвало следующую цель "фюрера" РФ Владимира Путина. Авторы статьи пишут, что Москва попытается воспользоваться глубокой этнической и религиозной напряженностью, чтобы разжечь дальнейшие беспорядки на Балканах.