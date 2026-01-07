В Турции убеждены, что завершение войны в Украине и крепкий мир уже близко

Хакон Фидан / © Associated Press

Окончание войны России против Украины и установление длительного мира значительно ближе, чем раньше. Об этом Хакан Фидан сообщил после встречи Коалиции желающих в Париж, передает TRT Haber .

По словам турецкого министра, хотя полномасштабная война продолжается уже четвертый год, стороны все активнее дискутируют над вопросами, которые являются определяющими для достижения мира.

"Мы видим, что переговоры сосредоточены именно на тех сферах, без которых невозможно говорить о стабильном и крепком мире", - отметил Фидан.

Он подчеркнул, что Турция остается активным участником мирного процесса и вносит свой вклад в его продвижение.

Министр также подчеркнул: потенциальное мирное соглашение не ограничится только прекращением боевых действий в Украине. Она, по его словам, может стать документом, который в долгосрочной перспективе будет определять модель отношений между Россией и Европой, а также обозначит рамки региональной политики Москвы.

Отдельно Фидан рассказал, что во время переговоров в Париже обсуждались механизмы контроля соблюдения режима прекращения огня, поддержание сдерживания Украины, а также возможные военные меры в случае нарушения договоренностей.

Он выразил надежду, что мирное соглашение удастся заключить как можно скорее, чтобы остановить потери человеческих жизней и обеспечить стабильность в регионе.

«После подписания мирного соглашения Украина получит возможность сосредоточиться на экономическом обновлении и решении внутренних проблем. Турция готова играть важную роль в процессе экономического возрождения и развития», - добавил глава МИД Турции.

Напомним, Эммануэль Макрон объявил о создании координационного центра по взаимодействию армий Украины и коалиции. После заседания Коалиции желающих Украина, Франция и Великобритания официально подписали декларацию о развертывании западных контингентов на украинской территории. Документ предусматривает создание многонациональных сил для обеспечения безопасности.