В Турции заговорили о новом раунде переговоров Украина-РФ: что известно

Анкара готова принять следующий раунд переговоров между Украиной и Россией. В то же время, их проведение остается под вопросом.

Турция заявила о готовности принять следующий раунд переговоров между Украиной и Россией.

Об этом сообщили в Министерстве иностранных дел Турции после телефонного разговора главы ведомства Хакана Фидана с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым, передает Reuters.

Фидан подтвердил, что Анкара готова стать площадкой для дальнейших переговоров, а также отметил риски затяжной войны как для региона, так и для международной безопасности.

В то же время официально о дате или подготовке нового раунда переговоров пока не сообщалось.

Президент Украины Владимир Зеленский ранее заявил, что мирный процесс фактически тормозится из-за эскалации на Ближнем Востоке и вызывает у него тревожные ожидания.

«Переговоры постоянно откладываются. А причина тому одна — война в Иране», — отметил он.

В Кремле продолжают заявлять, что Украина якобы не готова к переговорам. Глава МИД РФ Сергей Лавров утверждает, что Москва готова к дипломатическому урегулированию, но заявляет о намерении достигать целей войны «на земле».

Между тем, по данным Financial Times, мирный процесс оказался под угрозой срыва. Одной из причин называют смену приоритетов США из-за войны с Ираном.

В то же время, как отмечает The Telegraph, обострение на Ближнем Востоке может играть в пользу России, поскольку ресурсы союзников переключаются в другие регионы, а рост цен на нефть укрепляет российский бюджет.

