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В Турции заявили о готовности России к третьему раунду переговоров в Стамбуле
Турция передает, что Россия выразила готовность к проведению третьего раунда мирных переговоров в Стамбуле.
Россия готова к 3-му раунду переговоров и ожидаемый ответ Украины.
Об этом заявил Министр иностранных дел Хакан Фидан, пишет TRT Haber.
Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан также рассказал о последних обсуждениях по поводу возможного саммита лидеров.
«В принципе нет никакой проблемы с тем, что господин Трамп, господин Путин и господин Зеленский соберутся вместе под руководством нашего президента», — заявил министр.
Познакомиться они могут под руководством президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана. Это означает, что в отличие от предыдущих периодов все ключевые фигуры, вероятно, готовы к прямому диалогу.
Напомним, после двух раундов переговоров в Стамбуле в политических кругах рассматривается возможность проведения третьего раунда переговоров между Украиной и Россией.
Украинская сторона настаивает на международном давлении и гарантиях безопасности, в то же время позиция Кремля остается непредсказуемой.