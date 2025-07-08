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ТСН в социальных сетях

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Политика
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В Турции заявили о готовности России к третьему раунду переговоров в Стамбуле

Турция передает, что Россия выразила готовность к проведению третьего раунда мирных переговоров в Стамбуле.

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Фото автора: Руслана Сивак Руслана Сивак
В Турции заявили о готовности России к третьему раунду переговоров в Стамбуле

В Турции заявили о готовности России к третьему раунду переговоров в Стамбуле / © Getty Images

Россия готова к 3-му раунду переговоров и ожидаемый ответ Украины.

Об этом заявил Министр иностранных дел Хакан Фидан, пишет TRT Haber.

Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан также рассказал о последних обсуждениях по поводу возможного саммита лидеров.

«В принципе нет никакой проблемы с тем, что господин Трамп, господин Путин и господин Зеленский соберутся вместе под руководством нашего президента», — заявил министр.

Познакомиться они могут под руководством президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана. Это означает, что в отличие от предыдущих периодов все ключевые фигуры, вероятно, готовы к прямому диалогу.

Напомним, после двух раундов переговоров в Стамбуле в политических кругах рассматривается возможность проведения третьего раунда переговоров между Украиной и Россией.

Украинская сторона настаивает на международном давлении и гарантиях безопасности, в то же время позиция Кремля остается непредсказуемой.

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