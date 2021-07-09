В убийстве президента Гаити замешаны бывшие колумбийские военные

Полиции и армии поручено немедленно оказали содействие расследованию.
К убийству президента Гаити Жовенеля Моиза причастны отставные колумбийские военные.
Об этом заявил министр обороны этой южноамериканской страны Диего Молано Апонте.
Hemos dado instrucción a @PoliciaColombia y @COL_EJERCITO para que se preste toda la colaboración en el esclarecimiento del magnicidio del presidente de Haití, Jovenel Moïse, ante la presunta participación de colombianos en ese abominable hecho. pic.twitter.com/PhmzXIYGRG— Diego Molano Aponte (@Diego_Molano) July 9, 2021
"В связи с убийством президента Гаити Жовенеля Моиза сегодня Интерпол официально запросил у колумбийского правительства и Национальной полиции информацию о предполагаемых исполнителях этого преступления. Предварительная информация говорит о том, что это граждане Колумбии, отставные служащие Национальной армии", — говорится в сообщении в Twitter.
Полиции и армии поручено немедленно оказали содействие расследованию.
Тем временем сообщается, что группа хорошо вооруженных наемников, принимавшая участие в убийстве президента Гаити Жовенеля Моиза, состояла из 26 колумбийцев и двух американцев гаитянского происхождения, установили правоохранители Гаити.
Напомним:
- Президента Гаити Жовенеля Моиза застрелили в ночь на 7 июля. Примерно в час ночи группа неизвестных напала на его резиденцию и застрелила президента. Кроме того, огнестрельное ранение получила первая леди страны.
- После убийства президента главную воздушную гавань Гаити — Международный аэропорт Гаити имени Туссен-Лувертюра — закрыли.
- А в стране на 15 дней объявили военное положение.
- В полиции заявили, что после убийства президента Гаити были ликвидированы четверо наемников, еще двое задержаны.