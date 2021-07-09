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В убийстве президента Гаити замешаны бывшие колумбийские военные

В убийстве президента Гаити замешаны бывшие колумбийские военные

Полиции и армии поручено немедленно оказали содействие расследованию.

К убийству президента Гаити Жовенеля Моиза причастны отставные колумбийские военные.

Об этом заявил министр обороны этой южноамериканской страны Диего Молано Апонте.

"В связи с убийством президента Гаити Жовенеля Моиза сегодня Интерпол официально запросил у колумбийского правительства и Национальной полиции информацию о предполагаемых исполнителях этого преступления. Предварительная информация говорит о том, что это граждане Колумбии, отставные служащие Национальной армии", — говорится в сообщении в Twitter.

Полиции и армии поручено немедленно оказали содействие расследованию.

Тем временем сообщается, что группа хорошо вооруженных наемников, принимавшая участие в убийстве президента Гаити Жовенеля Моиза, состояла из 26 колумбийцев и двух американцев гаитянского происхождения, установили правоохранители Гаити. 

Напомним:

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