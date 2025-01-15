В Украине 17-летних юношей внесут в реестр призывников: подробности закона

Президенту Украины Владимиру Зеленскому подписал закон №4197-ІХ, согласно которому юноши, которым исполняется 17 лет, ежегодно с 1 января по 31 июля будут относиться на учет призывников через электронный кабинет или ТЦК.

В карточке законопроекта №4197-ІХ на сайте Верховной Рады появилась соответствующая отметка о подписании президентом закона

Согласно нормам закона, перед прохождением практических занятий базовой общевойсковой подготовки граждане должны пройти медицинское освидетельствование. Женщины, пригодные для военной службы и желающие ее проходить, могут добровольно относиться на военный учет призывников.

Кроме того, до 1 марта продолжается возможность взятия на учет военнослужащих, совершивших СЗЧ и добровольно прибывших в части. Командиры должны продлить их военную службу и возобновить выплаты денежного и другого обеспечения в течение 72 часов.

Напомним, член Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности Александр Федиенко рассказывал, что пока нет предложений по снижению возраста мобилизации. Военные резервы достаточно, поэтому менять мобилизационный возраст пока не планируют.

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