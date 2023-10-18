В Украине активизировалась секта "АллатРа": в Раде требуют реакции СБУ и СНБО

Члены секты устраивали телемосты с Россией, приглашали поговорить путинистов. А биография лидера секты из спецслужб Номо подозрительно совпадает с биографией президента РФ Владимира Путина.

В Раде отправили обращение в СБУ, СНБО и Миньюсту по поводу деятельности в Украине пророссийской секты "АллатРа", которая уже неоднократно попадала в поле зрения правоохранителей.

Соответствующее обращение направила народная депутат Инна Совсун, о чем она сама сообщила в Сети.

Совсун привела пример деятельности секты "АллатРа" в Украине и подробно проинформировала, о чем идет речь на встречах членов организации.

"Жила себе девушка. Назовем ее Катя. Хорошая подруга, отличница, любимица учителей, имевшая доверительные отношения с мамой. Но однажды в кафе Катя вдруг заявляет друзьям: "А вы знаете, что можно предметы передвигать силой мысли?" И обещает поскидывать статьи англоязычных ученых, которые доказывают, что это возможно", – говорится в сообщении народного депутата.

Оказывается, уже некоторое время Катя участвует в совместных медитациях и чтениях книг, напоминающих "кружок любителей российской пропаганды".

Какие идеи продвигает "АллатРа"

Совсун сообщила, что в книгах, читаемых членами секты, говорится, что миром якобы руководит тайное мировое правительство – архонты, которые являются "мировым злом".

"Архонты создали историю, установили существующий мировой строй, руководят народами, внедрили религии, распространяют болезни. А сейчас архонты готовят третью мировую войну. ООН и Лига Наций отвечают интересам архонтов, а НАТО – их "хлыст", – передала содержание литературы народная избранница.

Реклама секты "АллатРа" / Фото: facebook/Инна Совсун

В организации за каждым закреплены менторы, которые контролируют, достаточно ли хорошо человек медитирует, потому что эти медитации якобы должны спасти мир.

"Катя очень переживает, что делает это недостаточно качественно. Ведь тогда мир она не спасет. А значит, лучше ей вообще умереть и скорее освободиться от мучений. Да, Катя попала в АллатРу. Об этом мне рассказали непосредственные свидетели", — отметила Совсун.

Она также привела пример со своей студенткой, которая пришла на прием к врачу, а тот странным образом начал навязывать девушке мнение, что мир должен жить без политики, и любые вопросы должны решаться на всенародных референдумах. Он также утверждал, что человечество захватят искусственные технологии и все будет еще хуже, чем в мире с политическими лидерами. Медик заявлял, что нужно с этим бороться и приобщаться к движению "благотворческого общества". Врач-проповедник дал листовки студентке и пригласил приходить на встречи.

"Не стоит воспринимать эту организацию как невинных клоунов. Судя по средствам, которыми оперирует АллатРа, и их медийному присутствию – это все очень серьезно", – подчеркнула депутат.

Лидер секты Номо очень напоминает Путина

Совсун также сообщила о многих плакатах и билбордах в городах Украины с надписью "Благотворческое общество". Есть еще каналы, массовые тиражи книг и разного рода "семинары".

Пока нет публичных данных о том, кто финансирует такой огромный массив медиа. Однако депутат отметила, что можно проанализировать, кому это выгодно, и какие идеи продвигает "АллатРа".

"Ее представители несут благую весть, что мир спасет Номо – славянский лидер из спецслужб, и его биография подозрительно совпадает с биографией путина";

"Славянский менталитет – вот, что самое страшное для архонтов [тайного мирового правительства]".

Лидер секты "АллатРа" Номо / Фото: facebook/Инна Совсун

"АллатРа" продвигает российскую пропаганду

Члены секты устраивали телемосты с Россией, приглашали поговорить путинистов и депутатов от "Единой России".

Пытки и убийства в Буче члены "АллатРа" на своих мероприятиях комментируют как "вы убиваем друг друга" и "мы разделены, потому что нас разделили на государства, на национальности, на расы, на социальные, религиозные, политические группировки. Нас искусственно разделяют и при этом промывают нам мозги".

"Очевидно, именно из-за предидущих расследований журналистов о связи АллатРы с российской пропагандой теперь она работает под эгидой "благотворческого общества". Чтобы меньше привлекать внимание. Но идеи, которые АллатРа продвигает, – не изменились", – подчеркнула Совсун.

Реклама секты "АллатРа" / Фото: facebook/Инна Совсун

Кто из украинских государственных деятелей присоединен к "АллатРа"

Журналисты-расследователи связывают с деятельностью "АллатРа" вице-премьера Ирину Верещук, экс-главу СБУ Ивана Баканова и подозреваемого в госизмене экс-главу крымского СБУ Олега Кулинича, экс-замглавы ЦСО отдела "А" СБУ Михаила Кухаренко и экс-депутата Надежду Савченко.

Вице-премьер Ирина Верещук дала интервью представителям секты "АллатРа"/Скриншот

Также известно, что мэр Коростеня Владимир Москаленко принял "Глобальное партнерское соглашение АллатРа" в устав города. А на центральной площади Коростеня был установлен памятник в виде символа секты.

Сосун обратила внимание, что активного деятеля секты Кристину Берестецкую недавно задержала полиция, потому что женщина собирала и передавала россиянам информацию о расположении ВСУ и объектах критической инфраструктуры Киева.

"Я отправила обращение в Службу безопасности Украины, СНБО и Миньюст. Тем более АллатРа неоднократно попадала в поле зрения правоохранителей, на нее открыты уголовные производства", — сообщила народный депутат.

Она напомнила, что Россия профессионально маскирует ФСБшные "франшизы" под религиозные организации.

К слову, Верховная Рада в течение этой недели может рассмотреть в первом чтении законопроект о запрете религиозных организаций, связанных с Русской православной церковью.

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