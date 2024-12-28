В Украине будут уволены два главы областных администраций: о ком идет речь

Оба руководителя возглавляли областные администрации с 2023 года.
В субботу, 28 декабря, на заседании Кабинета министров были поддержаны проекты указов президента Украины Владимира Зеленского об увольнении двух руководителей областных государственных администраций.
Об этом сообщили в пресс-службе правительства.
В сообщении говорится, что речь идет об увольнении Руслана Кравченко с должности главы Киевской ОГА и Филиппа Пронина — с должности главы Полтавской ОГА.
О причинах увольнения и о том, кто будет назначен на их место, в правительстве не сообщают.
Известно, что оба руководителя возглавляли областные администрации с 2023 года.
Филипп Пронин перед своим назначением занимал должность заместителя председателя Агентства по розыску и менеджменту активов (АРМА).
Руслан Кравченко ранее возглавлял Бучанскую окружную прокуратуру в Киевской области.
По информации источников издания NV, Кравченко могут назначить на должность генерального прокурора вместо Андрея Костина, подавшего в отставку на фоне коррупционных скандалов с МСЭК.
Напомним, в начале ноября Кабинет министров согласовал назначение новых руководителей Волынской и Закарпатской областных государственных администраций.
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