В Украине для предотвращения незаконного использования оружия функционирует многоуровневая система контроля — Кислица

Контроль оборота и использования стрелкового оружия и легких вооружений осуществляется на межведомственном уровне с участием МВД, СБУ, Государственной пограничной службы и других госструктур.

Об этом заявил постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица на заседании Совбеза ООН, которое по требованию РФ рассмотрело снабжение Западом оружия Украине, — пишет Укринформ.

Также Государственная служба экспортного контроля Украины и Межведомственная комиссия по военно-техническому сотрудничеству и экспортному контролю отвечают за реализацию соответствующей государственной политики относительно товаров военного и двойного назначения.

По словам постпреда, в Украине действует трехуровневая система контроля и надзора за вооружениями, поставляемыми иностранными партнерами. Парламентский контроль обеспечивается временной специальной комиссией. Президент реализует свои полномочия через СНБО. На правительственном уровне Минобороны и ВСУ совместно с иностранными партнерами осуществляют непосредственный контроль и мониторинг поставок вооружений в Украину, а также движения международной технической помощи.

В то же время, серьезного внимания со стороны Совета Безопасности ООН заслуживает деятельность на оккупированных территориях Украины и в других странах мира российской частной военной компании "группа Вагнера".

А после окончания войны должна состояться ее демилитаризация и денуклеаризация.

«Это позволит предотвратить угрозу повторения агрессии и заложит прочный фундамент как для превращения России в миролюбивое государство, так и для обеспечения устойчивого мира и безопасности», — резюмировал Кислица.

Напомним, что во время заседания Совбеза ООН Кислица отметил, что оружие, которым владеет Украина, помогает освобождать украинский народ и территории. А РФ еще в начале сентября 2022 г. уже озвучивала в Совбезе ООН подобные обвинения о поставках западного оружия в третьи страны.

Заместитель постоянного представителя США при ООН посол Ричард Миллс подчеркнул, что Россия цинично созвала эту встречу, хотя именно она причастна к нелегальной сделке с иранскими БПЛА, переданными в РФ в нарушение резолюции ООН.

Напомним, с начала военного широкомасштабного вторжения Россия, по данным ООН, убила в Украине более 6,5 тысяч мирных жителей. Эти цифры неокончательны и постоянно растут. ТСН.ua собрал все самые страшные террористические атаки России против мирных украинцев.

Читайте также:

Трибунал для топ-руководства России: в ООН рассматривают сразу два варианта суда