В Украине е-паспорта приравняли к бумажным и ID-картам: где их можно использовать

С 23 августа вступил в силу соответствующий закон.
С 23 августа в Украине вступил в силу закон, который приравнивает электронный паспорт (внутренний и заграничный) в "Дії" к бумажному паспорту-книжечке и ID-карте.
Где украинцы могут использовать е-паспорта:
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во время путешествий по железной дороге или самолетом в пределах Украины;
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во время медицинского обслуживания;
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для банковских операций;
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для получения административных, гостиничных, телекоммуникационных, библиотечных услуг и почты;
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при приобретении товаров в магазине;
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для подтверждения личности по запросу правоохранительных органов.
Е-паспорт в "Дії" доступен только владельцам ID-карт и биометрических загранпаспортов. Владельцам обычных бумажных паспортов — внутренних и зарубежных — такие документы не доступны.
Отметим, около 6 млн граждан Украины уже пользуются е-паспортами (цифровыми образами ID-карточек или биометнических загранпаспортов) через мобильное приложение портала государственных услуг "Дія".
Напомним, 30 марта Верховная Рада приняла закон о введении в Украине цифровых паспортов — аналогов биометрических загранпаспортов и ID-карт в приложении "Дія".
Раньше министр цифровой трансформации Михаил Федоров рассказал, сколько параллельно будут жить три формы паспортов — бумажные, ID-карты и цифровые.