В Украине е-паспорта приравняли к бумажным и ID-картам: где их можно использовать

В Украине е-паспорта приравняли к бумажным и ID-картам: где их можно использовать

С 23 августа вступил в силу соответствующий закон.

С 23 августа в Украине вступил в силу закон, который приравнивает электронный паспорт (внутренний и заграничный) в "Дії" к бумажному паспорту-книжечке и ID-карте.

Где украинцы могут использовать е-паспорта:

во время путешествий по железной дороге или самолетом в пределах Украины;

во время медицинского обслуживания;

для банковских операций;

для получения административных, гостиничных, телекоммуникационных, библиотечных услуг и почты;

при приобретении товаров в магазине;

для подтверждения личности по запросу правоохранительных органов.

Е-паспорт в "Дії" доступен только владельцам ID-карт и биометрических загранпаспортов. Владельцам обычных бумажных паспортов — внутренних и зарубежных — такие документы не доступны.

Отметим, около 6 млн граждан Украины уже пользуются е-паспортами (цифровыми образами ID-карточек или биометнических загранпаспортов) через мобильное приложение портала государственных услуг "Дія".

Напомним, 30 марта Верховная Рада приняла закон о введении в Украине цифровых паспортов — аналогов биометрических загранпаспортов и ID-карт в приложении "Дія".

Раньше министр цифровой трансформации Михаил Федоров рассказал, сколько параллельно будут жить три формы паспортов — бумажные, ID-карты и цифровые.

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