"В Украине фальсифицируют историю": какие манипуляции использует враждебная пропаганда

Центр противодействия дезинформации обнаружил, что в течение 8 сентября оккупанты снова распространяли манипуляции и дезинформацию.

Фейк

Президент России Владимир Путин заявил, что «лишь 2 судна и более 80 кораблей с продовольствием из Украины отправились в беднейшие страны, все остальное – в Европу», однако согласно статистике ООН в Турцию было отправлено 32 судна, в страны ЕС – 30, в других стран (в том числе африканских и азиатских) – 25.

Манипуляцию

СМИ РФ сообщили, что российская прокуратура требует признать блокаду Ленинграда геноцидом. В прокуратуре считают, что Нюрнбергский процесс не дал правовой оценки блокаде Ленинграда. Признание же ее геноцидом поможет защитить национальные интересы России».

Манипуляцию

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил: «в ряде стран Европы, прежде всего в Украине и странах Балтии фальсификация истории, оправдание кровавых преступлений нацистов и их приспешников-коллаборационистов стали нормой. Оскверняются могилы воинов красной армии, ведется атака на советское мемориальное наследие».

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