"В Украине фальсифицируют историю": какие манипуляции использует враждебная пропаганда

Центр противодействия дезинформации обнаружил, что в течение 8 сентября оккупанты снова распространяли манипуляции и дезинформацию.
- Фейк
Президент России Владимир Путин заявил, что «лишь 2 судна и более 80 кораблей с продовольствием из Украины отправились в беднейшие страны, все остальное – в Европу», однако согласно статистике ООН в Турцию было отправлено 32 судна, в страны ЕС – 30, в других стран (в том числе африканских и азиатских) – 25.
- Манипуляцию
СМИ РФ сообщили, что российская прокуратура требует признать блокаду Ленинграда геноцидом. В прокуратуре считают, что Нюрнбергский процесс не дал правовой оценки блокаде Ленинграда. Признание же ее геноцидом поможет защитить национальные интересы России».
- Манипуляцию
Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил: «в ряде стран Европы, прежде всего в Украине и странах Балтии фальсификация истории, оправдание кровавых преступлений нацистов и их приспешников-коллаборационистов стали нормой. Оскверняются могилы воинов красной армии, ведется атака на советское мемориальное наследие».
Читайте также:
- Российская пропаганда готовит очередную ложь о якобы продаже западного оружия на черном рынке
- Правительственные сайты Японии атаковали российские хакеры
- В Женеве согласились выслушать фейки Кремля об американских биоллабораториях в Украине: чего стремится РФ