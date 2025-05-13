В Украине готовы изменить документы, запрещающие переговоры с Путиным: Подоляк назвал условие

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк

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Украина готова внести «юридические коррективы» в указ, запрещающий переговоры с президентом России. Однако это будет реализовано только в том случае, если Путин действительно приедет в Стамбул.

Об этом заявил советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк в эфире The Breakfast Show.

Переговоры с Путиным: Украина готова

Михаил Подоляк обэяснил, что Владимир Зеленский в Стамбуле не будет встречаться ни с кем из представителей России, кроме непосредственно Владимира Путина.

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По словам советника главы ОП, если в Турции не будет «присутствия России на самом высоком уровне», это будет означать, что Москва не готова прекращать огонь, заканчивать войну и вести прямые переговоры.

Подоляк подчеркнул, что если Путин приедет в Стамбул, в украинские документы, запрещающие переговоры с российским президентом, «будут внесены юридические коррективы».

«Мы не считаем Путина легитимным президентом, но фактически он единолично контролирует Россию. Поэтому здесь юридически будет достаточно просто внести изменения в решение СНБО, будут приняты необходимые юридические регламентные нормы», — объяснил Подоляк.

Ранее советник главы ОП отметил, что если Путин не приедет в Стамбул, возможно проведение встречи на более низком уровне, однако ее смысл «не совсем ясен», поскольку «никаких существенных вопросов там не будет решаться».

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