В Украине хотят создать еще одно министерство: чем оно будет заниматься

Дмитрий Лубинец / © Дмитрий Лубинец facebook

В Украине нужно отдельное министерство, которое бы системно занималось проблемами внутренне перемещенных лиц (ВПЛ).

Об этом заявил Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец.

По его словам, поскольку в правительстве нет профильного министерства, ответственного за системную политику в отношении ВПЛ, часто такие люди не знают, куда обращаться за поддержкой.

«По состоянию на сейчас в правительстве нет профильного министерства. Именно это легло дополнительным бременем на граждан Украины из категории ВПЛ. Иногда они не знают, в каком органе государственной власти искать поддержку и кто сейчас отвечает за системную политику в направлении защиты прав ВПЛ», — отметил Лубинец.

Омбудсман считает, что работа с ВПЛ требует комплексного подхода и устойчивого видения, «где привлекать финансирование, в каком объеме и как его направлять максимально эффективно».

«Политика государства в отношении ВПЛ требует честной оценки и системных решений. Несовершенные механизмы поддержки внутренне перемещенных лиц дискриминируют их права», — подчеркнул он.

Дмитрий Лубинец положительно оценивает предложение вернуть в структуру правительства отдельное министерство, которое будет заниматься защитой прав внутренне перемещенных лиц и других пострадавших от российской агрессии.

Ранее этими вопросами занималось Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий, впоследствии — Министерство национального единства.

Напомним, ранее президент Владимир Зеленский заявил, что в ближайшее время Кабинет министров Украины проведет кадровые изменения на уровне заместителей министров.

