Российские пропагандисты тем временем продолжают убеждать в обратном.

Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что Украина не планирует и не рассматривает возможность производства собственного ядерного оружия.

Об этом он заявил на брифинге 23 февраля.

По словам Данилова, президент Владимир Зеленский во время выступления на Мюнхенской конференции безопасности не говорил, что Украина собирается создавать ядерное оружие. Однако Кремль продолжает распространять дезинформацию и пугает россиян, что Украина вроде бы готовится к его разработке.

"Президент не говорил о разработке ядерного оружия. Президент обращал внимание на выполнение всеми подписантами Будапештского меморандума тех обязательств, касающихся нашей безопасности, которые были там прописаны. За то, что мы отдали наше ядерное оружие, наш ядерный потенциал подписанты брали на себя полномочия обеспечить нашу независимость. О том, что мы собираемся делать ядерное оружие, я нигде не видел, нигде не читал и не знаю, зачем вы это интерпретируете», — сказал секретарь СНБО.

Владимир Зеленский на самом деле в Мюнхене сказал, если подписанты Будапештского меморандума не предоставят гарантий безопасности для Украины перед лицом войны с РФ, то Украина "будет иметь полное право считать, что Будапештский меморандум не работает". Президент страны-агрессора РФ Владимир Путин заявил, что Украине, благодаря "наработке" с советских времен, будет "намного проще, чем многим другим государствам, обзавестись тактическим ядерным оружием".