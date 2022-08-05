В Украине конфискуют 903 принадлежащих России объекта: решение правительства

Кабмин 5 августа утвердил указ президента о конфискации российского имущества и активов в Украине. Так, под конфискацию попадают 903 объекта, принадлежащих именно стране-агрессору.

Конфискованные активы России конвертируются в средства, направленные на оборону и восстановление Украины.

Об этом на заседании правительства сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

"Имеем сегодня в повестке дня системно важное решение о конфискации российского имущества и активов в Украине. Перечень объектов сформирован. Это сотни зданий, корпоративных прав, земельных участков и финансовых активов", – сказал глава правительства.

Он уточнил, что все это российское имущество разделено на три категории:

имущество, принадлежащее государству;

активы, принадлежащие подсанкционным гражданам и компаниям из РФ;

активы российских банков.

Так, согласно решению правительства, будет конфисковано 903 объекта, принадлежащих именно российскому государству. 79 позиций – это корпоративные права, 824 позиции – имущество.

"Конфискованные активы конвертируются в средства, которые будут направлены на нашу оборону и восстановление. Сегодняшний шаг первый в нашей стратегии. Следующим большим шагом должна стать и конфискация российских активов на Западе для восстановления Украины. Над этим работает и правительство, и Офис президента с командами лучших юристов и с командами международных экспертов, наших партнеров и союзников", – сообщил Шмыгаль.

Напомним, в июне Сенат Канады принял закон, предусматривающий возможность конфискации российских активов, которые могут быть переданы Украине.

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