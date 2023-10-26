В Украине кум Медведчука незаконно производил и продавал горючее (фото)

В Украине правоохранители разоблачили схему незаконного производства и продажи горючего, к которой причастен кум Медведчука из Закарпатья.

Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.

Как отмечается, правоохранители разоблачили схему незаконного производства и сбыта оптовых партий горючего на Закарпатье. В ходе следственных действий стало известно, что к обрубке причастен депутат облсовета, который в преступной среде имеет статус криминального авторитета.

“Он является давним соратником и кумом Виктора Медведчука, в связи с чем в течение длительного времени возглавлял областную ячейку запрещенной партии ОПЗЖ. Чтобы скрыть свое отношение к нелегальному бизнесу, депутат облсовета накануне полномасштабного вторжения России "переписал" НПЗ на подконтрольную ему компанию в Киеве. В ходе следствия установлено, что директор этой компании наладил нелегальную продажу дизтоплива сомнительного качества с производственных мощностей подконтрольного ему нефтеперерабатывающего завода в Мукачево”, — рассказали в СБУ.

Позже участники схемы закупали нефть у украинских поставщиков сырья и перерабатывали ее на заводе. Затем готовая продукция была реализована сетям АЗС в Киевской, Закарпатской, Львовской и Ивано-Франковской областях без разрешительных документов и уплаты налогов.

“Для реализации сделки ее организаторы вносили недостоверные сведения в финансово-хозяйственную и отчетную документацию. В ходе обысков на подпольном НПЗ обнаружено более 600 тонн топлива и оборудования для его производства на общую сумму около 150 млн грн. В настоящее время продолжается следствие в рамках уголовного производства. Злоумышленникам грозит до 5 лет тюремного заключения”, — подчеркнули в СБУ.

Напомним, что СБУ разоблачила начальника военкомата, продававшего справки для выезда за границу.

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