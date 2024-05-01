В Украине могут появиться частные оборонные компании: законопроект

Такие компании смогут предоставлять услуги по обучению, разведке, конвоированию, охране людей и имущества.
В Украине предлагают создавать частные оборонные компании, где будут работать бывшие военные. Соответствующий законопроект о международных оборонных компаниях зарегистрировал в Верховной Раде нардеп Сергей Гривко.
Об этом свидетельствует информация на сайте парламента.
В законопроекте указан ряд причин для создания оборонных компаний:
- увеличение в Украине количества бывших военных;
- потребность в группах быстрого реагирования среди опытных участников боевых действий;
- потребность в дополнительных поступлениях в бюджет;
- увеличение количества рабочих мест в Украине;
- социальный фактор (отсутствие работы для мужчин, распространение нелицензированного оружия, адаптация военных и т.п.).
"Послевоенное состояние экономики Украины, на которое будут возложены задачи по восстановлению населенных пунктов, объектов инфраструктуры, проведению реформ на разных уровнях, – будет требовать стабильности в секторе безопасности, дополнительных инвестиций и поступлений в государственный бюджет", – говорится в пояснительной записке к документу.
Авторы предлагают разрешить оборонным компаниям действовать за границей. Они смогут оказывать следующие оборонные услуги: обучение, тактическая подготовка, разведка, конвоирование, обеспечение безопасности физических и юридических лиц, охрана имущества и другие задачи.
К слову, в апреле издание The New York Times информировало, что за последний год оборонные предприятия Украины значительно увеличили производство военной техники и оружия. В частности, производители втрое нарастили выпуск бронетехники и вчетверо – противотанковых ракет по сравнению с довоенным периодом.
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