В Украине могут появиться частные оборонные компании: законопроект

Такие компании смогут предоставлять услуги по обучению, разведке, конвоированию, охране людей и имущества.

В Украине предлагают создавать частные оборонные компании, где будут работать бывшие военные. Соответствующий законопроект о международных оборонных компаниях зарегистрировал в Верховной Раде нардеп Сергей Гривко.

Об этом свидетельствует информация на сайте парламента.

В законопроекте указан ряд причин для создания оборонных компаний:

увеличение в Украине количества бывших военных;

потребность в группах быстрого реагирования среди опытных участников боевых действий;

потребность в дополнительных поступлениях в бюджет;

увеличение количества рабочих мест в Украине;

социальный фактор (отсутствие работы для мужчин, распространение нелицензированного оружия, адаптация военных и т.п.).

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"Послевоенное состояние экономики Украины, на которое будут возложены задачи по восстановлению населенных пунктов, объектов инфраструктуры, проведению реформ на разных уровнях, – будет требовать стабильности в секторе безопасности, дополнительных инвестиций и поступлений в государственный бюджет", – говорится в пояснительной записке к документу.

Авторы предлагают разрешить оборонным компаниям действовать за границей. Они смогут оказывать следующие оборонные услуги: обучение, тактическая подготовка, разведка, конвоирование, обеспечение безопасности физических и юридических лиц, охрана имущества и другие задачи.

К слову, в апреле издание The New York Times информировало, что за последний год оборонные предприятия Украины значительно увеличили производство военной техники и оружия. В частности, производители втрое нарастили выпуск бронетехники и вчетверо – противотанковых ракет по сравнению с довоенным периодом.

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