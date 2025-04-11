В Украине могут сократить количество народных депутатов: подробности от Стефанчука

Верховная Рада / © Associated Press

Реклама

Число депутатов Верховной Рады могут сократить с 450 до 300 человек из-за уменьшения численности населения Украины.

Об этом сказал глава парламента Руслан Стефанчук заявил в интервью «Укринформу».

Председатель Верховной Рады напомнил, что президент Владимир Зеленский еще 29 августа 2019 года подал в парламент предложения по изменениям в Конституцию, которые предусматривали сокращение количества нардепов до 300. Предыдущий состав Конституционного суда предоставил отрицательное заключение по этому законопроекту, и это фактически заблокировало рассмотрение документа в Раде.

Реклама

«Но я глубоко убежден, что вопрос сокращения количества народных депутатов, без сомнения, встанет в украинском обществе», — сказал Стефанчук.

Он объяснил, что сокращение количества народных избранников может произойти из-за объективного уменьшения численности населения. По словам спикера парламента, «это отражается на количестве лиц, которые должны быть представлены в едином законодательном органе».

«Когда было 52 миллиона (население — ред.) — это одно дело. А сегодня, когда людей гораздо меньше, безусловно, вопрос представительства в обществе нуждается в пересмотре. Я думаю, что цифра 300 (нардепов — ред.) является той, о которой можно говорить, и она должна стать ориентиром для дальнейших процессов», — рассказал Стефанчук.

К слову, недавно руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак опроверг информацию о подготовке к выборам на лето 2025 года.