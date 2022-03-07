В Украине начал работу сайт Центра национального сопротивления: детали

Украинское движение сопротивления в действии.

В Украине заработал сайт Центра национального сопротивления.

Об этом заявила заместитель министра обороны Украины Анна Маляр в Facebook.

"Украинское движение сопротивления в действии. Заработал сайт Центра национального сопротивления! Присоединяйтесь!", — говорится в сообщении.

Заметим, что сайт создан Силами Специальных Операций Вооруженных Сил Украины для поддержки и координации всех желающих бороться за освобождение украинской земли от российских войск.