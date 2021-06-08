В Украине обещают остановить закрытие школ в селах

Из-за задолженности государства почти 4 млрд грн перед территориальными общинами в местной власти не хватает средств на содержание учебных заведений. Это приводит к массовому закрытию школ в сельской местности и небольших городах по всей Украине. В частности, в этом году на Львовщине из-за нехватки финансирования планируют до 1 сентября закрыть 21 школу. В Верховной Раде бьют тревогу и требуют немедленной реакции правительства.

В парламенте требуют отчета министра образования и науки о состоянии финансового обеспечения учебных заведений, сообщает УНИАН.

Проблема закрытия школ в сельской местности и небольших городах приобрела всеукраинского масштаба. В рамках реформы децентрализации с 1 января 2021 года на местные общины было переведено финансирование учреждений образования, расположенных на их территории. Однако средства на это правительство выделять не спешит. Более того, по данным Госстата, долг государственного бюджета перед местными достиг почти четырех млрд грн. Из-за нехватки средств местные власти вынуждены закрывать, в первую очередь, небольшие сельские школы, где учится наименьшее количество учеников.

Чтобы остановить закрытие школ по всей Украине в селах и небольших городах, депутатская группа "Партия "ЗА МАЙБУТНЄ "в Верховной Раде призвала правительство погасить задолженность перед местными общинами для выполнения ими своих полномочий.

"Обеспечение условий для получения качественного образования в Украине — это ответственность государства. Но правительство не справилось с этой задачей. По данным Ассоциации городов Украины, в государственном бюджете на 2021 год на 38 млрд грн занижен объем образовательной субвенции местным общинам. По состоянию на 1 июня задолженность правительства перед ними составляет почти 4 млрд грн. В результате школы не обеспечены всем необходимым, ведь у местных властей не хватает ресурсов. Сфера образования в Украине в небольших городах и селах под угрозой. Если так пойдет и дальше, большинство украинцев потеряет доступ к образовательным услугам", — говорится в официальном заявлении партии.

Также партия призывает власть в проекте бюджета на 2022 год предусмотреть дополнительную дотацию местным бюджетам на содержание учреждений образования и здравоохранения — не менее 25 млрд грн.

Напомним: в мае этого года в Житомирской области закрылись 6 сельских школ, а к 1 сентября на Львовщине могут закрыть 21 учебное заведение, преимущественно в сельской местности.

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