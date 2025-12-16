В Украине официально хотят установить ежедневную минуту молчания: Рада сделала первый шаг

Верховная Рада Украины / © Associated Press

Дополнено новыми материалами

Верховная Рада Украины 16 декабря поддержала в первом чтении законопроект, который закрепляет общенациональную минуту молчания как ежедневное мероприятие на законодательном уровне. Свои голоса за такое решение отдали 314 народных депутатов.

Об этом сообщил нардеп Ярослав Железняк.

«Рада проголосовала (за основу только) #14144 — установление на законодательном уровне общенациональной минуты молчания как ежедневное коммеморативное мероприятие», — указано в заявлении политика.

Он добавил, что этот законопроект определяет обязанность органов власти и местного самоуправления обеспечивать информирование о проведении минуты молчания через медиа и системы оповещения гражданской защиты.

Что предусматривает законопроект о минуте молчания?

Законопроект предусматривает внесение изменений в Закон Украины «Об основах государственной политики национальной памяти украинского народа» и Кодекс гражданской защиты. Документ, в частности, устанавливает ежедневное проведение общенациональной минуты молчания в 9:00 для чествования граждан Украины, погибших в результате вооруженной агрессии России.

Согласно инициативе, органы государственной власти и местного самоуправления должны обеспечивать информирование о начале и завершении минуты молчания на подчиненных им предприятиях, в учреждениях и организациях. Объявление общенациональной минуты молчания будет осуществляться через медиа независимо от формы собственности, а также с помощью систем оповещения и информирования в сфере гражданской защиты.

В пресс-службе парламента отметили, что принятие законопроекта на общегосударственном уровне позволит должным образом чтить память погибших военных и гражданских, будет способствовать формированию культуры памяти, воспитанию уважения к героям и осознанию ответственности живых перед теми, кто отдал жизнь.

Кроме того, закон имеет целью укрепить общественное единство через ежедневный общий ритуал, понятный и приемлемый для граждан независимо от их политических, религиозных или социальных взглядов.

Ожидается, что он также станет дополнительным инструментом коммуникации для распространения информации о российско-украинской войне и ее жертвах, а также положительно повлияет на социальную сплоченность, устойчивость громад и корпоративную социальную ответственность бизнеса.

Напомним, в Украине водителей постоянно призывают останавливать авто ежедневно в 9:00 для почтения памяти погибших. Хотя в ПДД нет прямого требования о минуте молчания, патрульные имеют право временно приостанавливать движение. За игнорирование законного требования полицейского остановиться водителям грозит штраф 153 грн или лишение прав до полугода, а за проезд на запрещающий жест регулировщика — штраф 510 грн.