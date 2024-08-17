В Украине отреагировали на обвинения РФ в намерении использовать "грязные бомбы"

В МИД напомнили, что Россия распространяет подобную ложь с 2022 года.

В информационном пространстве наблюдается "всплеск безумной российской пропаганды" о том, что Украина планирует использовать "грязные бомбы" или атаковать атомные электростанции. В Министерстве иностранных дел Украины официально опровергли эти обвинения, подчеркнув, что Россия распространяет очередную ложь.

Такое заявление сделал пресс-секретарь МИД Украины Георгий Тихий.

"Украина не имеет намерения или возможности предпринимать какие-либо подобные действия", – заявил Тихий, подчеркнув, что Россия должна прекратить распространять опасную ложь.

Пресс-секретарь МИД добавил, что Украина всегда была и остается верным членом ДНЯО (Договора о нераспространении ядерного оружия).

"Никаких "грязных бомб" у нас нет и не планируется их приобретение. Когда Россия впервые распространила эту чушь в 2022 году, мы пригласили миссию МАГАТЭ, которая полностью опровергла эту ложь. С тех пор ничего не изменилось", – добавил представитель МИД.

Напомним, Россия начала распространять масштабный фейк об украинской "грязной бомбе". Однако мир скептически относится ко лживым заявлениям России.

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