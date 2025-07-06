В Украине планируют продлить мобилизацию и военное положение: на какой срок

Верховная Рада / © ТСН

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Верховная Рада Украины на следующей пленарной неделе снова рассмотрит вопрос продления военного положения и всеобщей мобилизации.

Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк в Telegram.

По его словам, это будет уже 16-е голосование о продлении действия правового режима военного положения с начала полномасштабного вторжения РФ. Ожидается, что его продлят на 90 дней — с 7 августа по 5 ноября 2025 года.

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«Точнее: сначала СНБО примет соответствующие указы, потом Президент внесет их как законопроекты, а уже потом Рада их поддержит», — пояснил нардеп.

Относительно местных выборов, которые согласно календарю должны были бы пройти в октябре 2025 года, депутат отметил, что об этом расскажет отдельно в видео.

Военное положение — это особый правовой режим, который вводится в случае вооруженной агрессии против государства или угрозы нападения. Его введение предусматривает ограничение некоторых прав и свобод граждан, расширение полномочий военных, мобилизацию, изменение порядка работы СМИ, а также запрет выборов, митингов и других массовых мероприятий. Основная цель — обеспечение обороны и безопасности страны.

Напомним, ранее мы писали о том, что президент Владимир Зеленский подписал законы о продлении срока действия военного положения в Украине, а также продлении срока проведения всеобщей мобилизации на 90 дней, до 6 августа.

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