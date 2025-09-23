В Украине планируют создать "космические войска" - подробности

Космос

Кабмин внес в Верховную Раду проект программы деятельности Кабинета Министров на 2025-2026 годы, где предусмотрен ряд новаций в сфере обороны и мобилизации.

Об этом пишет Судебно-юридическая газета.

Среди ключевых мероприятий — внедрение электронного ТЦК (е-ТЦК), цифровизация военно-врачебной экспертизы (ВЛК), создание е-кабинета предприятия для ведения персонального учета призывников и военнообязанных, а также формирование новой структуры сил обороны с учетом создания Космических Сил.

По данным Кабмина, до 31 декабря 2025 года должно быть завершено обновление структуры сил обороны в связи с созданием Космических Сил, определены правовые и организационные основы их функционирования. Критериями достижения целей в 2026 году станет обеспечение не менее 60% операционной готовности кибер- и космической компонент сил обороны.

Кроме того, правительство планирует до конца года разработать порядок подготовки граждан к национальному сопротивлению. В течение 2026 года центры подготовки граждан к национальному сопротивлению должны быть обеспечены учебным оружием и сертифицированными инструкторами с боевым опытом. До 30 ноября 2025 года должен быть внедрен механизм координации строительства фортификационных и защитных сооружений.

В сфере мобилизации и рекрутинга правительство планирует модернизировать инструменты прохождения службы и воинского учета, а также повысить мотивацию граждан. До 30 сентября 2025 года должны быть внесены изменения в Положение о военно-врачебной экспертизе, чтобы минимизировать привлечение в силы обороны лиц, непригодных к службе. Также предусмотрено масштабирование системы «Доброволец» для эффективного рекрутинга.

До 31 декабря 2025 года будет разработана новая форма контракта для военнослужащих с расширенными условиями и мотивационными факторами. Изменится процедура бронирования военнообязанных с учетом потребностей обороны и экономических интересов государства, а также будут внесены изменения в постановления Кабмина №76 и №45. В этот же срок предусмотрено создание электронного кабинета предприятия для ведения персонального учета призывников, военнообязанных и резервистов.

Правительство также будет сопровождать законопроект №13646, касающийся социальной защиты военнослужащих базовой службы и членов их семей.

Цифровая трансформация и е-ТЦК

Кабмин планирует масштабную цифровизацию сил обороны. До конца 2025 года предусмотрено введение электронного учета военнослужащих, внедрение системы е-ТЦК через мобильное приложение Резерв+ и другие сервисы для военнообязанных. По плану, это позволит уменьшить нагрузку на ТЦК на 15% в разрезе количества посетителей в месяц.

Второй этап цифровизации ВВК позволит военнообязанным получать услуги в электронном виде. Масштабирована также Медицинская информационная система ВСУ до уровня пилотных бригад. Мобильное приложение Армия+ превращается в ежедневный инструмент для военнослужащих, включая новые сервисы: получение трех документов, центр нотификаций и четыре новые услуги в разделе «Плюсы».

Введена тестовая электронная система учета причин потерь техники и личного состава, которая сейчас работает в двух пилотных подразделениях. Кабмин планирует, что к 2026 году не менее 90% военнослужащих будут пользоваться мобильным приложением Армия+.

Финансирование и международная поддержка

Правительство отмечает, что до конца 2025 года партнерское финансирование украинского оборонно-промышленного комплекса должно составлять не менее 5 млрд долларов США, а в 2026 году — не менее 10 млрд евро, в частности в рамках 5-процентного взноса НАТО. Также предусмотрена поддержка через механизм совместного финансирования для производства беспилотных систем (Drone Deal) и создание совместных предприятий с компаниями Rheinmetall, BAE Systems, Thales, KNDS и Kongsberg D&A.

До 31 декабря 2026 года Кабмин планирует обеспечить участие Украины в космических проектах ЕС «Copernicus», «События космической погоды» и «Околоземные объекты», а также начать выполнение соглашения с США по производству и продаже беспилотных систем.

Льготы и оборонные закупки

До 30 ноября 2025 года должен быть определен перечень предприятий оборонно-промышленного комплекса, которые получат государственную поддержку, и введен реестр участников государственных контрактов для идентификации резидентов Defence City. Также планируется интеграция цифровой системы оборонных закупок с маркетплейсом DOT Chain (Defense), где доля закупок в 2026 году должна составлять не менее 60%.

До конца года предусмотрено принятие постановления о делегировании полномочий для оборонных закупок, в частности для использования донорских средств через ГП «Агентство оборонных закупок».

