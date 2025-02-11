В Украине планируют создать военную полицию: какие будут ее обязанности

Военная полиция получит полномочия по контролю правопорядка среди военнослужащих и в условиях боевых действий.

Верховная Рада работает над введением военной юстиции, в частности созданием военной полиции. Военная полиция сможет задерживать подозреваемых, проверять транспорт и документы, а также ограничивать движение при угрозе жизни и здоровью людей.

Об этом сообщил народный депутат Александр Бакумов, пишет " Судебно-юридическая газета ".

По словам народного депутата, Верховная Рада готовит законодательные изменения по созданию военной полиции, специализированной прокуратуры и военных судов.

"Эти органы обеспечат правопорядок в армии и защиту военных и гражданских, а также повысят качество расследований", — отметил он.

Военная полиция в Украине получит новые полномочия, в частности:

она сможет временно ограничивать или запрещать движение транспорта и пешеходов при задержании подозреваемых в преступлениях или при обстоятельствах, угрожающих жизни и здоровью людей;

получит право останавливать транспортные средства, производить поверхностную проверку, а также проверять у водителей документы;

в неотложных случаях, связанных со спасением людей, имущества или преследованием подозреваемых, сможет проникать в жилище или другое владение лица с обязательным уведомлением следственных органов и прокуратуры;

сможет вести оперативно-розыскную деятельность, а ее численность составит до 1,5% от общего количества Вооруженных сил Украины;

за невыполнение требований или законных распоряжений должностных лиц военной полиции гражданам грозит штраф до 17 000 грн.

Законопроект 6570-д предусматривает соответствующие изменения в Уголовный кодекс, Уголовный процессуальный кодекс и Кодекс об административных правонарушениях. Финансирование военной полиции будет осуществляться за счет государственного бюджета через Министерство обороны, а также из других разрешенных международными договорами источников.

Напомним, что ранее сообщалось о том, что Рада поддержала в первом чтении создание военной полиции.

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