В Украине планируют увеличить оплачиваемый отпуск до 28 дней: подробности

Принятие нового Трудового кодекса позволит гармонизировать украинское трудовое законодательство с европейскими нормами, в частности путем предоставления работникам четырех дополнительных дней оплачиваемого отпуска ежегодно.

Об этом рассказала заместитель министра экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Дарья Марчак в эфире телемарафона "Единые новости«.

«Действующее трудовое законодательство определяет 24 календарных дня отпуска в год. Но европейские нормы — а проект Трудового кодекса является очень важным евроинтеграционным проектом — предусматривают, что работник должен иметь 28 дней оплачиваемого отпуска. Поэтому Кодекс приближает нас к европейским нормам, гарантируя работникам дополнительные 4 дня отпуска в год», — сказала Марчак.

Марчак рассказала, что не вдоль проект будет подан в Верховную раду, а уже после этого будут проходить голосования за него в первом и втором чтении.

Она отметила, что новый Трудовой кодекс должен приблизить украинское законодательство в сфере труда к европейским стандартам, в частности путем введения дополнительных дней оплачиваемого отпуска для работников.

Она также объяснила, что после принятия и вступления в силу нового Трудового кодекса перезаключать действующие трудовые договоры не понадобится. Вместе с тем работодателям, у которых трудовые отношения до сих пор не были оформлены надлежащим образом, предоставят год для их фиксации в письменной форме, в частности в электронном виде.

Напомним, ранее мы писали о том, что Кабинет Министров принял проект нового Трудового кодекса Украины, который должен заменить советские нормы 1971 года.