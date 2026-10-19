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ТСН в социальных сетях

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Категория
Политика
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В Украине построили индустрию борьбы с коррупцией, но стало меньше самих схем — эксперт

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Экономист Борис Кушнирук подверг критике избирательность антикоррупционной среды, которая, по его мнению, уделяет разное внимание должностным лицам в зависимости от политического контекста.

«Федоров – вопрос к реформе азартных игр и регулятору PlayCity. Оборонные закупки – масштабные государственные средства и ограниченная прозрачность контрактов», – отмечает эксперт.

К этому добавляются коррупционные риски в ТЦК, на таможне и теневом табачном рынке, которые наносят государству значительный ущерб.

Также Кушнирук задает вопрос: почему антикоррупционная активность не всегда соразмерна масштабам проблем, а публичные кампании против разных должностных лиц настолько отличаются?

«Украина превратилась в парадоксальную страну, где одновременно преуспевают и коррупция, и огромная индустрия борьбы с ней», — отмечает экономист.

Он предполагает, что для части антикоррупционной среды политическое влияние стало приоритетнее реального искоренения коррупционных схем.

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