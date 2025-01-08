В Украине появился еще один государственный праздник: подробности

Празднование этого праздника будет проходить ежегодно 3 июля.

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ №17/2025, которым устанавливается новый государственный праздник – День армейской авиации Сухопутных войск Вооруженных сил Украины.

Указ, опубликованный 8 января на официальном сайте президента вступил в силу с момента публикации.

Он ставит целью честь мужества и героизма военных армейской авиации, проявивших себя в борьбе за свободу, независимость и территориальную целостность Украины. Это решение также способствует основам современных военных традиций в украинских Вооруженных Силах.

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщил о введении Дня межнационального согласия и культурного разнообразия.

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