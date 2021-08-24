В Украине появился еще один праздник: Зеленский во время парада подписал указ

В Украине появился еще один праздник: Зеленский во время парада подписал указ

Речь идет о Дне украинской государственности.

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о Дне украинской государственности.

Подпись на документе глава государства остаивл во время своей речи на параде ко Дню Независимости Украины, 24 августа.

"Мы наследники государственности, существовавшей более тысячи лет назад. И мы начинаем отмечать день украинской государственности. Ее точной отсчета мы считаем год основания Киева — столицы Киевской Руси-Украины, которую недармно называют городом, где все начинается. Здесь начиналось православие, здесь взяла начало старославянский язык, правопреемницей которой является современная украинская речь. здесь началась и наша государственность. Зарождение нашей государственности мы будем отмечать в день расцвета нашей государственности — в день крещения Киевской Руси-Украины ", — сказал президент в выступлении.

Слди заметить, что День Крещения Киевской Руси-Украины отмечается в Украине ежегодно 28 июля — это день памяти святого равноапостольного князя Владимира.

Напомним, 24 августа, в 30-ю годовщину независимости Украины, в центре Киева, на улицах Крещатик и Майдане Независимости, проходит праздничный парад Вооруженных сил Украины. Событие началась в 9:30, следить за парадом можно онлайн.

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