В Украине появился новый фактчек-бот: как он работает

В Украине появился новый фактчек-бот: как он работает

Распознать фейки с помощью фактчек-бота очень просто.

Центр противодействия дезинформации при СНБО Украины рассказал об новом фактчек-боте под названием ПРОВЕРКА.

Об этом идет речь в Telegram-канале организации.

Это бот-спаситель от фейковых новостей, непроверенной информации, откровенной лжи, пропаганды РФ. Он поможет различить фейковые новости в соцсетях, в политике, определить фейковые новости российских СМИ, направленные на борьбу с Украиной.

Как работает чат-бот: детали

Распознать фейки с помощью фактчек-бота очень просто. Отправьте информацию, которую хотите проверить на подлинность.

Ваша ссылка сразу попадает команде, умеющей быстро проверять большие массивы информации с применением искусственного интеллекта.

Достаточно переслать новость бота, за несколько минут получите ответ.

Попробуйте сами: https://t.me/perevir_bot

"Борем инфотеррор вместе!", — говорится в сообщении.

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