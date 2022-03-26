В Украине появился новый фактчек-бот: как он работает

Распознать фейки с помощью фактчек-бота очень просто.
Центр противодействия дезинформации при СНБО Украины рассказал об новом фактчек-боте под названием ПРОВЕРКА.
Об этом идет речь в Telegram-канале организации.
Это бот-спаситель от фейковых новостей, непроверенной информации, откровенной лжи, пропаганды РФ. Он поможет различить фейковые новости в соцсетях, в политике, определить фейковые новости российских СМИ, направленные на борьбу с Украиной.
Как работает чат-бот: детали
- Распознать фейки с помощью фактчек-бота очень просто. Отправьте информацию, которую хотите проверить на подлинность.
- Ваша ссылка сразу попадает команде, умеющей быстро проверять большие массивы информации с применением искусственного интеллекта.
- Достаточно переслать новость бота, за несколько минут получите ответ.
- Попробуйте сами: https://t.me/perevir_bot
"Борем инфотеррор вместе!", — говорится в сообщении.
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